شاهد من الطائف.. طلاب بالزي التراثي في قاعات الاختبار تزامنًا مع يوم التأسيس

وبدأت مظاهر الاحتفال لدى الطلاب والطالبات في قاعات الاختبار؛ حيث يُظهر الاحتفال أهمية وقيمة كبرى في التاريخ السعودي؛ إذ يمثل ذلك الاحتفال بالنسبة لهم مناسبة وطنية خاصة تضع تأريخًا سياسيًا دقيقًا لتأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، وامتدادًا لحاضر ومستقبل البلاد، فيما تفاعلت مدارس البنات مع هذه المناسبة الوطنية.