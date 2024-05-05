"التواصل الحضاري" يعزّز المهارات القيادية لمنسوبي ومنسوبات "السجون"

افتتح نائبُ الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري إبراهيم العسيري، اليوم، برنامجَ "المهارات القيادية في التواصل لتعزيز الوعي الفكري والاجتماعي"، الذي تنظّمه أكاديمية التواصل الحضاري التابعة للمركز، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون في مقرّ الأكاديمية.
ويهدف البرنامج الذي يستمرّ "13" يومًا إلى تمكين "20" متدرّبًا من منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للسجون لتنمية المهارات القيادية في التواصل، لترسيخ الاتجاهات الإيجابية لديهم.
كما يهدف إلى إكساب المشاركين الاستراتيجيات التدريبية المتنوعة والأساليب التواصلية المبتكَرة التي تمكِّنهم من إيصال المعارف والأفكار والمهارات وتكوين اتجاهات إيجابية لدى المستهدفين بما يطور الخدمات التي تقدمها المديرية، خاصة الجانب التواصلي الإنساني.
ويتضمّن البرنامجُ عددًا من البرامج التدريبية، مثل: مهارات الاتصال، والحوار الفكري، والحوار المجتمعي، ومهارات الاتصال الدعوي، ومهارات التواصل الأسري، وصناعة المبادرات.
واحتوى البرنامج على حلقات نقاش وورش عمل حول دراسة حالات واقعية. كما يمكِّن البرنامج المشاركين من تطبيق أربعة مقاييس علمية في الاتصال، والإنصات، والحوار العام، والمرونة.