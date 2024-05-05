"التواصل الحضاري" يعزّز المهارات القيادية لمنسوبي ومنسوبات "السجون"

افتتح نائبُ الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري إبراهيم العسيري، اليوم، برنامجَ "المهارات القيادية في التواصل لتعزيز الوعي الفكري والاجتماعي"، الذي تنظّمه أكاديمية التواصل الحضاري التابعة للمركز، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون في مقرّ الأكاديمية.