ديوان المظالم يستعرض تجربته في التقاضي الذكي خلال "ليب 23"

وتأتي مشاركة ديوان المظالم في المؤتمر في إطار حرصه على التفاعل مع العديد من المؤتمرات والمعارض ضمن علاقاته التشاركية والمجتمعية وسعيه الحثيث في نشر الوعي بالقضاء الإداري، وما له من منصات وبرامج رقمية.