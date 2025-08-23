بـ65 حافلة حديثة.. جامعة شقراء تعلن بدء التسجيل في خدمة النقل الجامعي للطالبات

أعلنت وكالة جامعة شقراء، ممثلة في إدارة الخدمات المساندة "الحركة والنقل"، عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل الجامعي للطالبات ابتداءً من اليوم السبت 23 أغسطس 2025م وحتى السبت المقبل 30 أغسطس 2025م، داعية الطالبات الراغبات في الاستفادة من الخدمة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.