بـ65 حافلة حديثة.. جامعة شقراء تعلن بدء التسجيل في خدمة النقل الجامعي للطالبات

أعلنت وكالة جامعة شقراء، ممثلة في إدارة الخدمات المساندة "الحركة والنقل"، عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل الجامعي للطالبات ابتداءً من اليوم السبت 23 أغسطس 2025م وحتى السبت المقبل 30 أغسطس 2025م، داعية الطالبات الراغبات في الاستفادة من الخدمة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.
وتُعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الطالبات من متابعة مسيرتهن التعليمية بمرونة وأمان، حيث أكملت الجامعة استعداداتها لإطلاق خدمة النقل عبر 65 حافلة حديثة مجهزة بكافة وسائل الراحة والسلامة.
وستوفر هذه الخدمة وسيلة تنقل منتظمة وآمنة لأكثر من 3 آلاف طالبة موزعات على 9 محافظات و50 مركزًا تعليميًا، في إطار حرص الجامعة على تذليل الصعوبات وتوسيع نطاق خدماتها ليصل إلى أبعد نقطة ضمن محيطها الجغرافي.
وأوضحت الجامعة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الخدمات التعليمية واللوجستية، بما يواكب احتياجات الطالبات ويعزز من حضورها الأكاديمي والمجتمعي.