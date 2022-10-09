المناطق المشمولة بالأمطار والضباب في المملكة اليوم

تتأثر المناطق الشمالية الغربية من المملكة، اليوم الأحد، بكتلة هوائية مُعتدلة الحرارة مُندفعة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط، تهوي على أثرها درجات الحرارة في تلك المناطق، بإذن الله، كما تتجدّد فُرص تشكُّل الضباب على أجزاءٍ من الشرقية ساعات فجر وصباح الأحد.
في التفاصيل، ترتفع نسب الرطوبة السطحية ساعات الليل المُتأخر من ليلة السبت/الأحد وفجر وصباح الأحد على المنطقة الشرقية، وتكون الظروف مُناسبة لتشكُّل الضباب على الجبيل والمناطق الداخلية من الدمام، وتنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، الأحد، وتكون الأجواء حارة نسبياً نهاراً في تلك المناطق، بينما تبقى حارة في باقي أنحاء المملكة، ومُعتدلة في المُرتفعات الجنوبية الغربية.
وتتهيّأ الفرصة تدريجياً ساعات ما بعد الظهر لتكوُّن سحبٍ رُكامية على أجزاءٍ مُتفرقة من مُرتفعات جنوب غرب المملكة مُتمثلة بأجزاء من مُرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، خاصةً الجنوبية منها، تترافق بهطول أمطارٍ مُتفاوتة الغزارة، ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحياناً.