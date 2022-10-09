المناطق المشمولة بالأمطار والضباب في المملكة اليوم

في التفاصيل، ترتفع نسب الرطوبة السطحية ساعات الليل المُتأخر من ليلة السبت/الأحد وفجر وصباح الأحد على المنطقة الشرقية، وتكون الظروف مُناسبة لتشكُّل الضباب على الجبيل والمناطق الداخلية من الدمام، وتنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، الأحد، وتكون الأجواء حارة نسبياً نهاراً في تلك المناطق، بينما تبقى حارة في باقي أنحاء المملكة، ومُعتدلة في المُرتفعات الجنوبية الغربية.