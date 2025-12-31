إغلاق 5 محطات وقود لعدم الامتثال للاشتراطات في الشرقية وعسير والأحساء

بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، واصلت الفرق الرقابية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أعمالها الميدانية لمتابعة مدى امتثال محطات الوقود لاشتراطات التشغيل المعتمدة.
وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق خمس محطات وقود ضمن نطاق أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة عسير، وأمانة محافظة الأحساء، وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات ووجود عدد من المخالفات، من بينها الامتناع عن بيع المواد البترولية.
وأوضحت اللجنة أنه في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات على محطات الوقود ومراكز الخدمة، يمكن التواصل عبر الرقم الموحد 8001244777، أو من خلال تطبيق خدمة الشركاء المتاح في متجري أبل وأندرويد