إغلاق 5 محطات وقود لعدم الامتثال للاشتراطات في الشرقية وعسير والأحساء

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق خمس محطات وقود ضمن نطاق أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة عسير، وأمانة محافظة الأحساء، وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات ووجود عدد من المخالفات، من بينها الامتناع عن بيع المواد البترولية.