"سرب" يفتح القبول للدراسة في برنامج تشغيل القطارات والمحطات.. هنا الشروط

واشترط المعهد في المتقدّم: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها، ومستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن "IELTS4" أو ما يعادلها، كذلك يكون عمره بين 20-26 عامًا ولائقًا طبيًّا، وأخيرًا يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.