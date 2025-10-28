ياسر الرميان: 31.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال العام الماضي

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان أن حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة بلغ 31.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدًا أن التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية أصبح مرجعًا عالميًا في بناء نماذج جديدة للنمو والتنوع والاستدامة.
وأوضح الرميان خلال كلمته في افتتاح النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض تحت شعار "مفتاح الازدهار"، أن المنتدى سيشهد إعلانًا مهمًا يوحّد القادة عالميًا ويعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتقنية الراهنة.
وأشار إلى أن المنتدى، منذ انطلاقته قبل تسعة أعوام، أسهم في إبرام صفقات استثمارية تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار، ما يعكس مكانة المملكة كمنصة دولية رائدة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين قادة الاقتصاد العالمي.
وبيّن أن الذكاء الاصطناعي يمثّل اليوم أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته يثير تخوفات متزايدة بشأن العدالة والمساءلة حول العالم، مشددًا على أهمية تعاون المجتمع الدولي لضمان استخدام التقنية بمسؤولية وبما يخدم البشرية ويحقق التنمية المستدامة.
وأكد الرميان أن ما تحقق من تطورات اقتصادية وتنموية في المملكة خلال السنوات الأخيرة يجسّد نجاح رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والانفتاح على العالم، موضحًا أن السعودية باتت اليوم وجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ومركزًا محوريًا في رسم ملامح الاقتصاد الدولي الجديد.