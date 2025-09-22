"الأمن والحماية" تشارك في "عز الوطن" وتعرض أنظمتها الذكية بمناسبة اليوم الوطني الـ95

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في فعالية "عز الوطن"، التي تنظمها وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر 2025م، في منطقة بنبان بمدينة الرياض.
ويستعرض جناح القوات خلال الفعالية الآليات المجهزة بأنظمة ذكية متقدمة، إلى جانب تقديم عروض توعوية وتثقيفية حول طبيعة عمل القطاع ومهامه والمناطق التي يتولى حمايتها.
كما تقدم القوات أنشطة ترفيهية وتفاعلية تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعريف الزوار بدور القوات الخاصة للأمن والحماية في تعزيز أمن المملكة وحماية مقدراتها.