"إغاثي الملك سلمان" يقدم ألف سلة غذائية لمتضرري الزلزال في أفغانستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية للأسر المتضررة من الزلزال في مديرية زنده جان بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف الدول والشعوب حول العالم ذات الاحتياج.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 550 حقيبة شتوية في منطقة كوهستان بإقليم خيبربختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.850 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.
جاء ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.