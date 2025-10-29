"بن غاطي" تسجّل نمواً قياسياً في صافي أرباحها بنسبة 145% إلى 2.66 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2025

أعلنت "بن غاطي" القابضة المحدودة ("بن غاطي القابضة")، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج مالية قياسية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مدعومةً بأداءٍ قوي في المبيعات والتنفيذ عبر محفظة مشاريع متنوعة.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 8.96 مليار درهم، بنمو يقارب ثلاثة أضعاف مقارنةً بـ 3.77 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بزخم المبيعات القوي وتسارع عمليات تسليم المشاريع. كما يعكس نجاح مجموعة بن غاطي المتواصل عبر محفظتها المتنوعة قوة نموذج أعمالها المتكامل واستدامته، إذ تؤكد عروضها المتوازنة عبر مختلف شرائح السوق، ولا سيما الأداء القوي لمشاريعها ضمن الفئتين الرئيسية والفئة الرئيسية المتميزة ، ما تتمتع به المجموعة من مرونة عالية وعمق تشغيلي راسخ.

ويُعزى هذا الأداء الاستثنائي إلى النموذج التشغيلي المتكامل الذي تعتمده المجموعة، ما مكّنها من تحقيق أداءٍ تشغيلي قياسي وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر جميع أعمالها.

وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 143% ليصل إلى 3.95 مليار درهم، مدعوماً بجملة من العوامل الرئيسية شملت المزيجٍ المتميّز من المشاريع التطويرية، وارتفاع متوسط أسعار البيع، والنهج الصارم لإدارة التكاليف. كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 139% لتبلغ 3.28 مليار درهم، ما يعكس قوة النموذج التشغيلي لـ"بن غاطي" وقدرتها العالية على الحفاظ على هوامش ربحية مستقرة.

وسجّل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 145% على أساس سنوي ليصل إلى 2.66 مليار درهم، ما يعكس الاستفادة القوية من الرافعة التشغيلية، والكفاءة العالية في التنفيذ، والنهج المالي المنضبط في إدارة التكاليف.

وجاء هذا الأداء القوي خلال فترة التسعة أشهر من 2025 مدفوعاً بعمليات التسليم المنجزة قبل الموعد المحدد، والمبيعات القوية من أحد عشر مشروعًا جديدًا تم إطلاقها، ومستويات الطلب المرتفعة على المشاريع الأساسية لمجموعة "بن غاطي".

وخلال الربع الثالث من عام 2025، بلغت الإيرادات 2.64 مليار درهم بارتفاع نسبته 67% على أساس سنوي، بينما قفز صافي الربح بنسبة 101% ليصل إلى 839 مليون درهم مقارنةً بـ 417 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024.

وهذه النتائج اللافتة ترسّخ مكانة بن غاطي القابضة كإحدى أكثر شركات التطوير العقاري الخاصة ربحيةً وأسرعها نموًا في المنطقة، مؤكدةً قدرتها على تحقيق واحدةٍ من أسرع دورات تحويل النقد في القطاع. وتُجسّد هذه الكفاءة، المدعومة بتنوع المشاريع ومرونتها وسرعة التنفيذ والتسليم، الأساس الذي يعزز مستويات تميزها المستدام على الصعيدين المالي والتشغيلي.

ريادة تشغيلية ومبيعات قياسية

سجّلت مجموعة "بن غاطي" القابضة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بيع نحو 12,000 وحدة سكنية، ما رسّخ مكانتها كأكبر مطوّر عقاري من حيث عدد الوحدات المباعة في دبي.

وأطلقت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إجمالي 11 مشروعاً جديداً بقيمة تطويرية إجمالية بلغت نحو 11 مليار درهم، تضم أكثر من 7,000 وحدة سكنية تمتد على مساحة قابلة للبيع تتجاوز 6.0 ملايين قدم مربعة.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة للشركة نحو 14 مليار درهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، مدعوماً بالمبيعات المسبقة المستمرة والطلب القوي من المشترين المحليين والدوليين.

كما شكّل المستثمرون غير المقيمين نسبة 60% من إجمالي المبيعات، في تأكيد واضح على الجاذبية المتنامية لدبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار ونمط الحياة الراقي.

تنامي زخم المشاريع التطويرية وتعزيز المحفظة الاستراتيجية

تواصل "بن غاطي القابضة" توسيع عملياتها التشغيلية بوتيرةٍ قياسية، حيث بلغ عدد مشاريعها قيد التطوير 27 مشروعاً حتى 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 21 مشروعاً في نهاية عام 2024، أي بزيادة نسبتها 29% منذ بداية العام. وتضم هذه المشاريع ما يزيد على 20,000 وحدة سكنية بمساحة قابلة للبيع تبلغ 17.0 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية إجمالية تصل إلى 44 مليار درهم.

وتواصل الشركة تعزيز نمو محفظة مشاريعها المخطط تنفيذها، إذ تشمل 11 مشروعاً في مراحل تخطيط متقدمة، تضم نحو 18,000 وحدة سكنية تمتد على 12.0 مليون قدم مربعة، بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 30 مليار درهم. وتمتد هذه المشاريع المقبلة عبر مناطق رئيسية في دبي تشمل نخلة جميرا، وند الشبا، والجداف، وأرجان، ووادي الصفا، ويعكس ذلك تنوّع محفظة "بن غاطي" المتوازن عبر مختلف شرائح السوق، ولا سيما بين المشاريع الممتازة، والفاخرة، وفائقة الفخامة، والتي تتواجد في أكثر المواقع الاستراتيجية والحيوية في مختلف مناطق إمارة دبي.

كما أطلقت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى 11 مشروعاً جديداً تضم أكثر من 7,000 وحدات سكنية بمساحة قابلة للبيع تصل إلى 6.0 ملايين قدم مربعة، وبقيمة تطويرية إجمالية تبلغ حوالي 11 مليار درهم، في دلالةٍ واضحة على قدرتها الاستثنائية على الاستجابة السريعة والممنهجة لاحتياجات السوق.

يعكس هذا الزخم الكبير في نشاط المشاريع التطويرية القدرات المتميزة للشركة على التنفيذ بكفاءة عالية عبر مجموعة واسعة من القطاعات السكنية، مع الحفاظ على التميز في التصميم وسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ عبر كامل محفظتها التطويرية.

مركز مالي قوي وتصنيف ائتماني متميز

تواصل "بن غاطي القابضة" ترسيخ مكانتها المالية القوية، حيث ارتفع إجمالي أصولها منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 73% ليصل إلى 22.0 مليار درهم، مدفوعًا بتوسع المشاريع والنمو القوي في التدفقات النقدية، فيما زادت حقوق المساهمين بنسبة 84% لتبلغ 5.8 مليار درهم. كما تضاعف رصيد السيولة النقدية وما يعادلها ليصل إلى 7.7 مليار درهم، مما يعكس سياستها الحصيفة في إدارة السيولة، في حين بلغ إجمالي الديون 7.0 مليارات درهم، مع الحفاظ على نسبة دين إلى حقوق ملكية عند مستوى صحي بلغ 1.2 مرة.

وتُواصل المجموعة تحقيق هوامش ربحية قوية، إذ بلغ هامش الربح الإجمالي 44%، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37%، وهامش صافي الربح 30%، ما يضع "بن غاطي" ضمن أكثر المطورين العقاريين كفاءة وربحية في المنطقة.

كما عزّزت "بن غاطي القابضة" قاعدتها التمويلية من خلال إصدارين ناجحين من الصكوك خلال العام الجاري، واللذين شهدا إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين مع تغطية تجاوزت خمسة أضعاف، في خطوةٍ تُبرز المكانة المتنامية للمجموعة في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية. ومؤخرًا، واصلت الشركة تعزيز التزامها بالاستدامة عبر إطلاق صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تم إدراجها في كل من ناسداك دبي وبورصة لندن، حيث ستُخصّص عائداتها لتمويل مشاريع التطوير المستدام ضمن إطار التمويل الأخضر للمجموعة. وساهمت هذه الإصدارات في تنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز مستويات السيولة، وترسيخ مكانة "بن غاطي" كمُصدر مؤسسي موثوق يتمتع بمصداقية عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد أعادت وكالتا "موديز" و"فيتش" العالميتان تأكيد نظرتهما المستقبلية المستقرة تجاه الشركة، مشيدتين بالانضباط المالي العالي، والسيولة القوية، والقدرة على تمويل النمو اعتماداً على التدفقات النقدية الذاتية.

نظرة إيجابية للسوق وآفاق واعدة للنمو المستقبلي

يواصل السوق العقاري في دبي أداءه القوي متفوّقًا على الأسواق العالمية الأخرى، مدعوماً بجملة من العوامل أبرزها النمو السكاني المستمر، وارتفاع معدلات تملّك المنازل، وتدفّق رؤوس الأموال الدولية. وتُسهم المبادرات طويلة الأجل مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تُعدّ استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 أحد ركائزها القطاعية الرئيسة، وخطة دبي الحضرية 2040 في تعزيز الأسس الاقتصادية للإمارة وترسيخ الطلب على الوحدات السكنية.

ويعكس الارتفاع الملحوظ في عدد المشترين للمنازل للمرة الأولى والنشاط المتزايد للمستخدمين الفعليين، أن السوق العقاري في دبي ينضج ويتّجه نحو الاستدامة بدلاً من الاعتماد على المضاربات قصيرة الأجل، إذ بات الطلب الحقيقي مدفوعاً على نحو متزايد برغبة السكان في جعل دبي موطنهم الدائم.وعلى الرغم من النشاط المرتفع للمشاريع التطويرية، ما تزال مستويات المعروض ضمن نطاق متوازن مقارنة بنمو السكان، مما يُشير إلى استقرارٍ مستدامٍ ومعدلات استيعاب صحية في المناطق الرئيسة.

وبصفتها إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في الإمارات، تتيح البنية المؤسسية المتكاملة لـ "بن غاطي"، إلى جانب كفاءتها العالية في إدارة المشاريع وانضباطها التشغيلي، القدرة على التنفيذ بكفاءةٍ عالية والاستجابة السريعة لتطورات السوق. ومن خلال الجمع بين الانضباط المالي، وجودة التصميم، والكفاءة التشغيلية، تواصل "بن غاطي" ترسيخ مكانتها الرائدة وتميّزها في سوقٍ عقاري يتّسم بالمنافسة العالية، لتغدو في موقعٍ قوي يؤهلها لمواصلة مسار نموها المستدام خلال عام 2026 وما بعده.