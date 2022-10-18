الكويت تعلن تضامنها الكامل مع المملكة عقب التصريحات الصادرة حول قرار "أوبك بلس"

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك بلس" جاء بناءً على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، منوّهة أن هذا القرار جاء بإجماع الدول الأعضاء كافة في "أوبك بلس" وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.