الكويت تعلن تضامنها الكامل مع المملكة عقب التصريحات الصادرة حول قرار "أوبك بلس"

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن تضامن الكويت الكامل والشامل مع السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك بلس" أخيرًا التي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص.
وبحسب "كونا"، أشادت الكويت بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك بلس" جاء بناءً على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، منوّهة أن هذا القرار جاء بإجماع الدول الأعضاء كافة في "أوبك بلس" وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.