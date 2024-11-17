الجدعان: المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بالعمل متعدِّد الأطراف من خلال عضويتها في مجموعة العشرين

وثمّن معاليه الجهودَ المبذولة من الرئاسة البرازيلية لتنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين هذا العام، تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، موضحًا أنّ أولويات الرئاسة البرازيلية الثلاث هذا العام التي تتمثل في "مكافحة الجوع والفقر، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، والتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، وتمثّل التوجه العام للمجموعة في تعزيز تعددية الأطراف، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة بشكل عام.