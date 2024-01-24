منتجع "زاردون".. الوجهة الجديدة لـ "نيوم" لدعم وتطوير السياحة البيئية الفاخرة بالمملكة

وينضم مشروع "زاردون" إلى أحدث المشاريع التي أُعْلِن عنها مؤخرًا من قبل نيوم، ومنها "ليجا" و"إيبكون" و"سيرانا" و"أوتامو" و"نورلانا" و"أكويلم"، التي تعد وجهات سياحية مستدامة على خليج العقبة، وتجسد جميعها التزام نيوم بتحقيق التقدم المستدام.