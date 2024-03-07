بهدف رفع مستوى الوعي.. "منشآت" تختتم أسبوع الاستثمار في الأزياء

وتضمن المجلس الذي شهد حضورًا واسعًا من رواد الأعمال والمهتمين، نقاشًا مفتوحًا بين ممثل الهيئة والحضور، تناولوا من خلاله أبرز التحديات التي تواجههم وما هي تطلعاتهم من الهيئة؛ لدعمهم في مشاريعهم الريادية بقطاع الأزياء.