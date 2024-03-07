بهدف رفع مستوى الوعي.. "منشآت" تختتم أسبوع الاستثمار في الأزياء

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أسبوع الاستثمار في قطاع الأزياء ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، الذي نظمته بالتعاون مع جمعية الأزياء، بهدف رفع مستوى الوعي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الأزياء؛ وذلك في جميع مراكز دعم المنشآت، بالرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة.
واستضاف أسبوع الاستثمار، مجلس دعم المنشآت بحضور مدير الاستراتيجية والسياسات وتطوير الأعمال في هيئة الأزياء عمار بوقري؛ تحدث من خلاله عن الجهود والمبادرات التي قدمتها الهيئة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى البرامج التي تدعم نمو العلامات التجارية المحلية في قطاع الأزياء.
وتضمن المجلس الذي شهد حضورًا واسعًا من رواد الأعمال والمهتمين، نقاشًا مفتوحًا بين ممثل الهيئة والحضور، تناولوا من خلاله أبرز التحديات التي تواجههم وما هي تطلعاتهم من الهيئة؛ لدعمهم في مشاريعهم الريادية بقطاع الأزياء.
واستعرضت الجهات العارضة وعدد من المستشارين والمرشدين خدماتهم وبرامجهم الداعمة لرواد الأعمال بمختلف مجالات الأزياء، تمثلت في لقاءات عن أحدث طرق صناعة الملابس والأزياء، وتحسين العمليات الإنتاجية، والتعرف على الفرص والتوجهات المستقبلية في قطاع الأزياء.
وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع الشركاء كافة لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها للإسهام في مستهدفات رؤية المملكة 2030.