ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

بدأت في الدوحة اليوم أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث رأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
والتُقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة.
ويضم وفد المملكة الرسمي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما يضم الوفد المرافق صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.