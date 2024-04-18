الطائف.. عروض سكنية وتجهيز بيت الطالب للمعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف

جهزت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف بيت الطالب لتوفير السكن الملائم للمعلمين والمعلمات المرشحين ضمن الوظائف التعليمية التعاقدية الموجهين إلى إدارة التعليم. بالإضافة إلى توفير عروض وخصومات خاصة ومنافسة في بعض الفنادق في المحافظة لسكن المعلمين والمعلمات ومرافقيهم.
وكانت إدارة التعليم قد أنهت في وقتٍ سابق استعدادها لاستقبال المعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعاقدية لعام 1446هـ ، من خلال تشكيل لجان منظمة لإنهاء المطابقة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي وإنهاء سائر الإجراءات التعاقدية.
وتحددت مقر المقابلة والمطابقة وتوزيع المرشحين والمرشحات على خلال أيام الأسبوع والتي تبدأ ابتداءً من يوم الأحد 12 شوال وحتى الخميس.
وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن إدارة تعليم الطائف لا تألو جهدًا في تسخير إمكاناتها كافة لاستقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية.
وبيّن أنه تم تشكيل اللجان العاملة وفِرق العمل، وتهيئة مركز إجراء المطابقة والمقابلات الشخصية بالمستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة كافة، وإشعار المرشحين والمرشحات كافة برسائل نصية بمواعيد مراجعتهم؛ لاستكمال الإجراءات.