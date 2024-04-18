الطائف.. عروض سكنية وتجهيز بيت الطالب للمعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف

وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن إدارة تعليم الطائف لا تألو جهدًا في تسخير إمكاناتها كافة لاستقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية.