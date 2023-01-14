"بيئة الجموم" تستجيب لطلب مُواطن أبلغ عن بئر مكشوفة

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، بلاغًا عن بئر مكشوفة بالمحافظة، بعد تداولها من قِبَل مواطن وأنها تُشكل خطورة على المواطنين؛ حيث وقف على الموقع موظفو المكتب، وتَبَين أنها بئر يدوية بعمق ٥٠م تقريبًا وبقطر ٤م، وتم أخذ إحداثياتها ومعرفة موقعها؛ وذلك لاستكمال الإجراءات الرسمية ومعالجة وضع البئر.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ما زال يواصل أعمال ردم الآبار المكشوفة؛ حيث نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- في ردم آبار مكشوفة تشكل خطورة لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة؛ من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
ودعا "الغامدي" المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.