"بيئة الجموم" تستجيب لطلب مُواطن أبلغ عن بئر مكشوفة

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، بلاغًا عن بئر مكشوفة بالمحافظة، بعد تداولها من قِبَل مواطن وأنها تُشكل خطورة على المواطنين؛ حيث وقف على الموقع موظفو المكتب، وتَبَين أنها بئر يدوية بعمق ٥٠م تقريبًا وبقطر ٤م، وتم أخذ إحداثياتها ومعرفة موقعها؛ وذلك لاستكمال الإجراءات الرسمية ومعالجة وضع البئر.