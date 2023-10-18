هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق العرضَ الثاني لفعالية "العروض الأرجنتينية" في الرياض

وأقامت "هيئة المسرح والفنون الأدائية"، بالتزامن مع العرض، معرضًا تعريفيًّا مصاحبًا، تضمن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، قدّمت في أروقته أشهى الأطباق والمأكولات الأرجنتينية واللاتينية، فضلًا عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصًا بطابع هوية الأرجنتين، ومتجر لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.