"مجمع الملك سلمان العالمي" يُعرف زوار "كتاب الرياض" برحلة الحرف العربي

واللوحة الرابعة، مخطوطة قرآنية من الورق الرقي، مكتوبة بالخط الحجازي، ترجع إلى القرن السابع الميلادي، واللوحة الخامسة، صفحة من القرآن الكريم، مأخوذة من مصحف جامع القيروان الكبير في تونس، وتعود إلى القرن العاشر الميلادي، واللوحة السادسة، نقوش عربية من جبل أقرع بالعلا، ترجع إلى القرن الحادي عشر الميلادي.