"إتقان العقارية" تطرح أرض "ربوة المشاعر" في مكة المكرمة للبيع المباشر كفرصة استثنائية بجوار مشعر منى

وأوضحت "إتقان العقارية" أن ربوة المشاعر من محفزاتها: وقوعها على بُعد 3 أمتار من المسجد الحرام، وكيلومتر من مشعر منى، وبجوار مستشفى الملك فيصل وقربها من محطة قطار الحرمين، كما تشكل الأرض وجهة استثمارية جديدة تتشكل من محيطها العالمي؛ حيث تقع في منطقة جذب الملايين الراغبين في الاستثمار في منطقة تخدم ضيوف الحرمين من الحجاج والمعتمرين التي لا ينقطع مواسمها.