"إتقان العقارية" تطرح أرض "ربوة المشاعر" في مكة المكرمة للبيع المباشر كفرصة استثنائية بجوار مشعر منى

عبر البيع المباشر.. أعلنت "إتقان العقارية" طرح لؤلؤة فريدة "ربوة المشاعر" التي تمثل فرصة استثمارية رائدة في أطهر بقاع الله التي حباها بقبلة المسلمين في العالم مكة المكرمة، والتي تتربع على مساحة إجمالية تُقَدر بـ73 ألف متر مربع كفرصة واعدة وخيارات يحفزها المكان.
وفي التفاصيل، أطلقت "إتقان العقارية" اليوم حملتها التسويقية لبيع "ربوة المشاعر" التي تمتلك إطلالة ساحرة وفريدة على مشعر منى وقربها من جسر الجمرات والمسجد الحرام؛ مما يجعلها خيارًا استثنائيًّا لابتكار مشروعات سكنية وتجارية مع وجود محفزات عدة لا تقل عن الموقع أهمية مثل إطلالتها على شوارع رئيسية وتمركزها في محيط سكني وتجاري.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن ربوة المشاعر من محفزاتها: وقوعها على بُعد 3 أمتار من المسجد الحرام، وكيلومتر من مشعر منى، وبجوار مستشفى الملك فيصل وقربها من محطة قطار الحرمين، كما تشكل الأرض وجهة استثمارية جديدة تتشكل من محيطها العالمي؛ حيث تقع في منطقة جذب الملايين الراغبين في الاستثمار في منطقة تخدم ضيوف الحرمين من الحجاج والمعتمرين التي لا ينقطع مواسمها.
وأهابت "إتقان العقارية" بالمطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في شراء "ربوة المشاعر"، التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، أو عبر الجوال "0550052000"، أو الجوال "0550053000".