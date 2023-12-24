ألمانيا: أمن إسرائيل لن يكون ممكنًا إلا إذا عاش الفلسطينيون بأمان

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، أن أمن إسرائيل لن يكون ممكنًا إلا إذا عاش الفلسطينيون في أمان.
وفى التفاصيل، قالت أنالينا بيربوك في مقابلتها مع صحيفة "Tagesspiegel" الألمانية إنه "لا يمكن لإسرائيل أن تعيش في أمان إلا إذا عاش الفلسطينيون في أمان. وبالمثل، لا يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا في أمان إلا إذا عاشت إسرائيل في أمان".
وشددت على ضرورة أن يوفر الجيش الإسرائيلي حماية أفضل للسكان المدنيين في غزة ويسمح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفقًا لوكالة الأناضول.
وأوضحت أن مئات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن في غزة يعيشون ما هو أشبه بالجحيم، وقالت : "ليس لديهم ما يأكلونه، وفي بداية الشتاء يجلسون بين أكوام الركام بلا شيء".
وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية: "ذكرت في كل خطاباتي أن هذا الصراع يجب أن ينتهي"، مشيرة إلى أن الأجيال الإسرائيلية والفلسطينية تعاني بسبب هذا الصراع منذ وقت طويل جدًا، ولا يوجد طريق آخر غير حل الدولتين".
وردًا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجومًا ضد قواعد عسكرية ومستوطنات قتلت فيه نحو 1140 إسرائيليًا وأسرت نحو 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعًا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ ذلك اليوم، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى ظهر الأحد 20 ألفًا و424 قتيلاً، و54 ألفًا و36 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.