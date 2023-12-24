ألمانيا: أمن إسرائيل لن يكون ممكنًا إلا إذا عاش الفلسطينيون بأمان

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ ذلك اليوم، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى ظهر الأحد 20 ألفًا و424 قتيلاً، و54 ألفًا و36 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.