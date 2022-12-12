وزارة العدل تتيح توثيق الوصية إلكترونيًا عبر "ناجز"

وللاستفادة من الخدمة، بينت وزارة العدل أن الخدمة متاحة من خلال الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار خدمة توثيق وصية، ثم تقديم الطلب والمصادقة على الإرسال، ثم تدقيق الطلب من قبل الإسناد المركزي للتوثيق، ثم مصادقة الطلب من مقدم الطلب، ثم اعتماده من قبل كاتب العدل، وأخيراً صدور الوثيقة.