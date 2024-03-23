مانجا للإنتاج تعلن عن بوستر الأنمي السعودي "أساطير في قادم الزمان 2" في طوكيو

وشاركت مانجا للإنتاج في معرض انمي جابان 2024 في طوكيو، الذي يُعد واحدًا من أهم وأشهر فعاليات الأنمي على مستوى العالم والذي يُقام في مركز طوكيو بيج سايت للمعارض منذ تأسيسه في مارس 2014. ويستقطب المعرض أكثر من مئتين ألف زائر يوميًا من عشاق الأنمي في كافة دول العالم. يُعد هذا العام أول عام يُعقد فيه المعرض حضوريًا بعد تفشي جائحة كورونا عام 2020 بعد انقطاع 4 سنوات. حيث شاركت مانجا لللإنتاج في حدث أنمي جابان لمدة 4 أيام، بما في ذلك الأيام المفتوحة للجمهور وأيام الأعمال للشركات.