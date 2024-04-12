صندوق التنمية الزراعية: إعادة هيكلة "1183" عقدًا لقروض متعثّرة في 2023

قال صندوق التنمية الزراعية: إن عدد العقود المعاد هيكلتها للمستثمرين والمزارعين الذين يواجهون صعوبات في السداد، بلغ "1183" عقدًا لقروض بقيمة "604" ملايين ريال خلال العام 2023.
وأضاف الصندوق في التقرير السنوي لعام 2023: أن المحصل السنوي خلال العام المالي 2023 بلغ أكثر من "3446" مليون ريال؛ حيث بلغت بذلك جملة الأقساط المسددة للصندوق حوالي "39.3" مليار ريال، وبنسبة بلغت "94.66%" من جملة الأقساط المستحقّة والبالغة حوالي "41.5" مليار ريال منذ إنشاء الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أنه يحرص على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في حسم ما يستحقّ من أقساط القروض على المتعاملين عند صرف المستحقّات الخاصة بهم لدى تلك الجهات، مضيفًا أنه يحرص أيضًا على تذليل الصعاب على من يواجه صعوبات في السداد من قبل المزارعين أو المستثمرين من خلال إعادة جدولة القروض المترتبة عليهم.