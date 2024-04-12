صندوق التنمية الزراعية: إعادة هيكلة "1183" عقدًا لقروض متعثّرة في 2023

وأشار الصندوق إلى أنه يحرص على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في حسم ما يستحقّ من أقساط القروض على المتعاملين عند صرف المستحقّات الخاصة بهم لدى تلك الجهات، مضيفًا أنه يحرص أيضًا على تذليل الصعاب على من يواجه صعوبات في السداد من قبل المزارعين أو المستثمرين من خلال إعادة جدولة القروض المترتبة عليهم.