ساعة الفيل في واحة الملك سلمان للعلوم.. تحفة فنية ومثال على الثورة العلمية

تتميّز ساعة الفيل التي اخترعها العالم العربي المسلم بَدِيعُ الزَّمان أَبُو الْعِز بْن إسْماعِيل بْن الرِّزاز الجَزرِي، الذي عاش خلال الفترة "1136م - 1206م"، بأنها تجلّت فيها المبادئ العلمية الدقيقة، والتقنيات المائية الذكية، والهندسة المتقنة، والفنون التي تدمج بين ثقافات متنوعة، والرياضيات التي تضمن دقة الأداء.