شاهد.. أكاديمية سعودية بجامعة جدة تبتكر "السترة العسكرية الذكية"
استعرضت جامعة جدة نموذجًا لبعض ابتكاراتها في معرض مؤتمر الشراكات المستدامة الذي نظمته وزارة التعليم، واختتم الخميس بالرياض، وكان عبارة عن إنتاج الملابس العسكرية باستخدام التقنيات الإلكترونية المتقدمة.
وابتكرت الدكتورة أمل بنت عبدالله البشري عضو هيئة التدريس بكلية التصاميم والفنون بجامعة جدة، "السترة العسكرية الذكية" التي تسهل عملية الاتصال والتواصل دون الحاجة لحمل واستخدام الأجهزة بالطرق التقليدية.
وشرح الحجاز بن مصلح الثقفي، مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، والمتحدث الرسمي باسم الجامعة لـ"سبق" فكرة الابتكار بالقول: "المنتج عبارة عن خيوط إلكترونية موصلة بدائرة كهربائية تسهل عملية التواصل مع القيادة والسيطرة بطريقة سلسة وذكية، دون حمل الأجهزة بالطريقة التقليدية، وذلك من خلال الضغط على الأزرار الموجودة أعلى السترة والتواصل بمكبر الصوت".
وأضاف "مشروع تطوير السترات العسكرية السعودية تم من خلال تصميم سترة عسكرية مدمج بها وحدات للتواصل الإلكتروني وإدارة العمليات، واستبدال بعض المكونات الإلكترونية المستخدمة في الاتصال بوحدات زخرفية مستمدة من الهوية الوطنية السعودية لتحقيق الإخفاء الذي يتطلبه التصميم العسكري المموه".
ولفت إلى أن المشروع يتكون من دائرة التحكم الإلكترونية الرئيسية، ودائرة الاتصال، وتحديد الموقع الجغرافي، وبطارية الليثيوم لإمداد جميع الدوائر الإلكترونية بالطاقة والخيوط الموصلة للكهرباء ولوحة التحكم لمركز العمليات".
وأشار إلى أن الأزرار تعمل باللمس باستخدام التطريز الإلكتروني، منها زر الاتصال يعمل باللمس، وزر لطلب الطوارئ، وزر آخر للرد على المكالمات، وهوائي مطرز إلكترونيا لتقوية وزيادة جودة الاتصال بشبكة الجوال.
وأشار "الثقفي" إلى أن الفكرة أنجزت بالتعاون بين كلية التصاميم والفنون، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات بالجامعة، كما استعرض تفاصيل منتج الجامعة البحثي الآخر، عربة جدة الذكية للطعام التي تستخدم الكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشاركت جامعة جدة في مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي نظمته وزارة التعليم تحت شعار "البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر"، من خلال تقديمها عددًا من البرامج البحثية وبراءات الاختراع خلال المؤتمر.
وشملت المشاركة عرضًا لبرنامج البحث العلمي والابتكار أحد برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة، والتي تمثل الحراك البحثي للجامعة وتم تنفيذها عبر نخبة من الأكاديميين في مختلف المجالات والتخصصات.
وتزامنت في مجملها مع ما أطلقته الجامعة من برامج دعم لأكثر من 500 منتج بحثي خلال العامين الماضيين، والتي أسهمت في زيادة أثر المخرجات البحثية، وحققت من خلالها قفزة في أعداد الأبحاث المنشورة وجودتها.
واستعرض جناح الجامعة المشارك في المؤتمر عددًا من المنتجات البحثية المنفذة بالجامعة المتمثلة في السترة العسكرية الذكية، وعربة جدة الذكية للطعام.
وشارك رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان في الجلسة الحوارية "تطوير النقل والخدمات اللوجستية من خلال البحث والابتكار" التي تهدف لدعم وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال تمكين فرص الشراكة بين الجامعات وقطاع النقل، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن الوصول إلى تكامل الأدوار بين الجامعات والقطاعات العامة والخاصة إلا من خلال الثقة وتعزيز الحوار، وهذا ما هدف له المؤتمر.