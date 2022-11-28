شاهد.. أكاديمية سعودية بجامعة جدة تبتكر "السترة العسكرية الذكية"

وشارك رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان في الجلسة الحوارية "تطوير النقل والخدمات اللوجستية من خلال البحث والابتكار" التي تهدف لدعم وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال تمكين فرص الشراكة بين الجامعات وقطاع النقل، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن الوصول إلى تكامل الأدوار بين الجامعات والقطاعات العامة والخاصة إلا من خلال الثقة وتعزيز الحوار، وهذا ما هدف له المؤتمر.