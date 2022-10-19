كاتب تربوي: "التفكير الناقد" تخطى احتياج المرحلة العمرية للطلاب.. ولا بد من برامج تدريبية للمعلمين

وأضاف الحمادي: "على سبيل المثال وليس الحصر، دعني أشير إلى مقرر التفكير الناقد للصف الأول الثانوي لهذا العام. فمثلاً ضرورة تحديد الأولويات العلمية التي يراد من الطالب أن يتعلمها. فما الحاجة من موضوعات المناظرات والحجاج والحوار؟.. وكان بالإمكان الاكتفاء بواحد منها، كما أن هناك إسرافًا في الاقتباسات والنقولات والمقولات.. تارة من الصحف، وأخرى من كتب المفكرين والعلماء والباحثين.. وهذا قد يعزز عقلية الحفظ والتشتت. وكان بالإمكان الاهتمام بإعادة الصياغة".