«اجدان للتطوير العقاري» تشارك في معرض ريستاتكس-جدة 2024

يذكر أن شركة «اجدان للتطوير العقاري» تأسست في مدينة الخبر، عام 2016م، وفق رؤية واضحة في مجال التطوير العقاري، ومشاريع جودة الحياة المفعمة بالرفاهية، حيث تحرص الشركة عبر أنشطتها على تقديم مشاريع متعددة الاستخدامات تتفاوت ما بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، لتقوم بخدمة أكبر قدر ممكن من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري من أجل تطوير الكثير من المشاريع الحيوية الحديثة، في عدد من كبرى مدن المملكة، منها الرياض والخبر وجدة وغيرها. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ajdan.com/