حرس الحدود يضبط 292 كجم من القات المخدر بعسير وجازان ويقبض على 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود محاولتين لتهريب نبات القات المخدر في منطقتَي عسير وجازان، حيث ضبطت في قطاع الربوعة بعسير ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 86 كيلوجرامًا من القات، كما قبضت في قطاع العارضة بجازان على 12 مخالفًا من الجنسية اليمنية لتهريبهم 206 كيلوجرامات من القات.