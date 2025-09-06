حرس الحدود يضبط 292 كجم من القات المخدر بعسير وجازان ويقبض على 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود محاولتين لتهريب نبات القات المخدر في منطقتَي عسير وجازان، حيث ضبطت في قطاع الربوعة بعسير ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 86 كيلوجرامًا من القات، كما قبضت في قطاع العارضة بجازان على 12 مخالفًا من الجنسية اليمنية لتهريبهم 206 كيلوجرامات من القات.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق الموقوفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات عبر: 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و994 في بقية المناطق، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المُبلِّغ.