الحج بعيون إعلاميتين من تونس الخضراء.. هيبة الكعبة ولفتة المليك.. مشاهد خالدة

وقالت سماح حسن الوسلاتي - إعلامية تونسية -: "إن الفرحة كبيرة جدًا، خصوصًا أنها تأتي كاستضافة من خادم الحرمين الشريفين، وهي أول مرة أؤدي فيها مناسك الحج، منوهة بحسن الاستقبال والخدمات التي فاقت التوقعات من تنظيم متميز دقيق، وحسن تعامل من سائر مسؤولي البرنامج منذ المغادرة من تونس حتى الوصول إلى مكة".