أكّد عدم الجواز.. مفتي عام المملكة: الحج دون تصريح "يأثم فاعله"

وأضاف: "إن الله -عزّ وجلّ- قد شرّف المملكة قيادة وشعباً، بخدمة الحرمين الشريفين، فقامت بجهود عظيمة، ولم تدخر جهداً، وأن ذلك يقتضي الالتزام الكامل بكل التعليمات الرسمية الواردة بخصوص تنظيم الحج، ومنها الحصول على التصريح والحصول أيضاً على التطعيمات؛ معتبراً أن ذلك يأتي في سياق طاعة ولي الأمر؛ انطلاقاً من قوله تعالى ((يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ)).