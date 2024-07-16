"التجارة": الضمان المصنعي يسمح للمستهلك بإعادة المنتج أو إصلاحه أو إبداله دون تكاليف

أوضحت وزارة التجارة أن هناك نوعين من الضمان على المنتجات؛ الأول هو الضمان المصنعي الذي يقدم للمستهلك بواسطة البائع أو الشركة، والثاني هو الضمان الإضافي الذي تقدمه الشركة المصنعة من خدمات ما بعد البيع لفترة أطول.
وأوضحت الوزارة أن الضمان المصنعي الذي يقدم للمستهلك بواسطة البائع أو الشركة المصنعة مع المنتج، والذي تم شراؤه ويغطي مشاكل أو عيوب المنتج خلال فترة معينة، وتشمل سياسة الضمان إصلاح المنتج أو إبداله بمنتج جديد دون تكاليف على المستهلك.
والضمان الإضافي تقدمه الشركة المصنعة أو البائع بجانب الضمان المصنعي أو بعد انتهائه، وقد يتضمن الخدمات الإضافية، مثل الصيانة المجانية لفترة أطول أو تغطية أوسع للأعطال أو أي مزايا إضافية، ويتبع الضمان الإضافي سياسة المنشأة وأحكامها الخاصة.