"التجارة": الضمان المصنعي يسمح للمستهلك بإعادة المنتج أو إصلاحه أو إبداله دون تكاليف

أوضحت وزارة التجارة أن هناك نوعين من الضمان على المنتجات؛ الأول هو الضمان المصنعي الذي يقدم للمستهلك بواسطة البائع أو الشركة، والثاني هو الضمان الإضافي الذي تقدمه الشركة المصنعة من خدمات ما بعد البيع لفترة أطول.