المملكة العربية السعودية تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة "الألكسو" حتى العام 2026م

وتقدم معالي المدير العام للمنظمة بالشكر لصاحب السمو الأمير بدر بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على ترؤسه الدورة الحالية السابعة والعشرين للمؤتمر العام، وتوفير الظروف الملائمة لعقدها، كما عرض أبرز البرامج والمبادرات والمشروعات التي نفذتها المنظمة بين الدورتين 26-27 للمؤتمر العام مع المنظمات العالمية مثل منظمة اليونسكو، وأعمال القمة العربية في جمهورية الجزائر، والقمة الفرنكفونية، والمؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب في الرباط، والمؤتمر الدولي لتعليم الكبار أيضا في المغرب.