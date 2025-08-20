"القيادة" تهنئ رئيس المجر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور تاماس سوليوك رئيس المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.