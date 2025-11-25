أول وقف للحيوانات في الخليج.. "أمم أمثالكم" تعزز الرفق وتدعم التبني المسؤول

استعرضت أوقاف "أمم أمثالكم"—أول وقف من نوعه في المملكة والخليج والمتخصص في الرفق بالحيوان والمبادرات البيئية—مبادراتها خلال مشاركتها في معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة بنسخته الرابعة، الذي تُختتم فعالياته غدًا (الأربعاء) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأكدت المدير التنفيذي والواقف في الأوقاف، ليال طلال، في حديثها لـ"سبق"، أن الوقف يأتي تحت مظلة الهيئة العامة للأوقاف، ويهدف إلى ترسيخ قيم الرحمة والرفق بالحيوان، وإطلاق مبادرات توعوية، ودعم برامج التبني المسؤول، بما يتماشى مع تعاليم الإسلام ورؤية السعودية 2030 في أنسنة المدن وجودة الحياة.
وأضافت أن الوقف يعمل على بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية لتنفيذ مشاريع نوعية تُعزز من سلامة ورفاهية الحيوانات الأليفة، قائلة: "نطمح أن نكون وقفًا سعوديًا رائدًا يوفر بيئة آمنة تحترم حقوق الحيوانات وتحمي أرواحها".
وأوضحت أن أهداف الوقف تشمل:
تقديم الإطعام والسقيا للحيوانات.
توفير الخدمات الصحية للحيوانات الأليفة.
إنشاء دور إيواء للحيوانات المحتاجة، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
تطوير حدائق ومنتزهات آمنة للقطط لتبقى في بيئتها الطبيعية.
وبيّنت أن الوقف يطمح إلى الاستدامة على مدى ألف عام، من خلال توفير بيئات صديقة للحيوانات وملاجئ مخصصة للمعاقة والعمياء منها، مع الاعتماد على التبرعات والهبات والأوقاف المالية، إضافة إلى حملات التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويُعد معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة منصة رائدة لصناعة الطب البيطري في المملكة والمنطقة، حيث يستقطب أكثر من 120 عارضًا من 20 دولة، يمثلون قطاعات الأدوية البيطرية، والمعدات، والبحث العلمي، والصحة العامة، وتغذية الحيوان، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر.