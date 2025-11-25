أول وقف للحيوانات في الخليج.. "أمم أمثالكم" تعزز الرفق وتدعم التبني المسؤول

وأكدت المدير التنفيذي والواقف في الأوقاف، ليال طلال، في حديثها لـ"سبق"، أن الوقف يأتي تحت مظلة الهيئة العامة للأوقاف، ويهدف إلى ترسيخ قيم الرحمة والرفق بالحيوان، وإطلاق مبادرات توعوية، ودعم برامج التبني المسؤول، بما يتماشى مع تعاليم الإسلام ورؤية السعودية 2030 في أنسنة المدن وجودة الحياة.