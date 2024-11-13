"تعليم الطائف" تدعو منسوبيها للمشاركة في جائزة "نافع" للأعمال التطوعية بنسختها الثانية

دعت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف منسوبيها للمشاركة في جائزة جمعية نافع للأعمال التطوعية في نسختها الثانية 2024م، التي تهدف إلى تحفيز وتكريم العمل التطوعي، وذلك تحت رعاية كريمة من الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف.