"تعليم الطائف" تدعو منسوبيها للمشاركة في جائزة "نافع" للأعمال التطوعية بنسختها الثانية

دعت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف منسوبيها للمشاركة في جائزة جمعية نافع للأعمال التطوعية في نسختها الثانية 2024م، التي تهدف إلى تحفيز وتكريم العمل التطوعي، وذلك تحت رعاية كريمة من الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد الغامدي، أهمية العمل التطوعي، ودوره الإنساني لدى الشعوب، موضحًا أن التطوع يُعَدُّ سمة من السمات الحيوية للمجتمعات في تقديم الخير والعون والمساعدة.
ونوه "الغامدي" باهتمام القيادة الرشيدة بالأعمال التطوعية من خلال الفرص والفِرق التطوعية، والمرتكزات الرئيسية لرؤية السعودية 2030.
وشدَّد "الغامدي" على الدور الكبير للعمل التطوعي؛ لتعزيز المهارات، والارتقاء بالأعمال في المجتمعات الحيوية.. داعيًا جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالطائف للمشاركة في الجائزة، وراجيًا للجميع التوفيق والسداد.