برعاية "طلال الخيرية".. إطلاق مصفوفة المؤسسات المهتمة برعاية الطفولة في المملكة

تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، أطلقت مؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز الخيرية المتخصصة في تطوير قطاع رعاية الأمومة والطفولة؛ مصفوفة المؤسسات الأهلية المهتمة برعاية الطفولة في المملكة.
وأكد الأمين العام لمؤسسة "طلال الخيرية"، الأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز، أن المؤسسة تُولِي قطاع رعاية الطفولة أولوية قصوى في خططها الاستراتيجية والتنفيذية؛ موضحًا أن تشخيص حالة القطاع، وتحديد أولوياته واحتياجاته يشكل هدفًا استراتيجيًّا للمؤسسة في الوقت الراهن؛ لما له من أثر بالغ في رسم ملامح مستقبل رعاية الطفولة، وتحقيق المواءمة المنشودة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م وبرامجها الطموحة.
وتضمنت المصفوفةُ نتائجَ الدراسة العلمية التي نفّذتها "طلال الخيرية" بالتعاون مع "مجلس المؤسسات الأهلية" على عينة من المؤسسات الأهلية المهتمة بقطاع رعاية الطفولة؛ بهدف التعرف على أولويات قطاع الطفولة، واحتياجاته المستقبلية، وتحديد الفجوات القائمة فيه، بما يوفر لأصحاب المصلحة المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات التنموية المتعلقة برعاية الطفولة.
وتوصلت المصفوفة لجملة من النتائج المهمة؛ منها: أن مجال العاملين حول الطفل يحظى باهتمام 78% من المؤسسات الأهلية، وأن مجال تحسين الصحة النفسية للطفل محلُّ اهتمام 44% من المؤسسات حول المملكة. كما توصلت الدراسة إلى تحديد الفجوة المناطقية في البرامج الموجهة للطفل؛ إذ تعمل جميع المؤسسات في منطقة الرياض؛ بينما لا يعمل في مناطق تبوك والجوف إلا (4) مؤسسات فقط.
ووضعت "طلال الخيرية" ومجلس المؤسسات الأهلية خطة تسويقية لفتح جلسات حوارية مع الجهات والمختصين حيال نتائج المصفوفة، وكيفية الإفادة من نتائجها في وضع الخطط، وصناعة المشاريع والبرامج الموجهة لقطاع رعاية الطفولة في المملكة، وسد الاحتياج المناطقي والمجتمعي؛ وفقًا للنتائج التي توصلت لها المصفوفة.
وقدّمت المصفوفة خريطةً تنموية ومكانية وقطاعية لصناع القرار الاجتماعي والتربوي والخيري المرتبط برعاية الطفولة؛ للمساعدة في بناء الاستراتيجيات والمبادرات المتوافقة مع الطلب المجتمعي في قطاع رعاية الطفولة.