برعاية "طلال الخيرية".. إطلاق مصفوفة المؤسسات المهتمة برعاية الطفولة في المملكة

وأكد الأمين العام لمؤسسة "طلال الخيرية"، الأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز، أن المؤسسة تُولِي قطاع رعاية الطفولة أولوية قصوى في خططها الاستراتيجية والتنفيذية؛ موضحًا أن تشخيص حالة القطاع، وتحديد أولوياته واحتياجاته يشكل هدفًا استراتيجيًّا للمؤسسة في الوقت الراهن؛ لما له من أثر بالغ في رسم ملامح مستقبل رعاية الطفولة، وتحقيق المواءمة المنشودة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م وبرامجها الطموحة.