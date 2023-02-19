منافسة عامة.. "بلدية فيفاء" تطرح 17 فرصة استثمارية متنوعة لعدد من الأنشطة

أعلنت بلدية محافظة فيفاء، عن طرح فرص استثمارية متنوعة في عدد من الأنشطة بأماكن متفرقة بالمحافظة، من خلال منافسة عامة.
وتفصيلًا؛ طرحت بلدية محافظة فيفاء 17 فرصة استثمارية على النحو التالي: تشغيل وصيانة كوفي شوب منتزه النافورة طريق الملك عبدالله، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود فئة "د" بطريق الملك فهد، وتشغيل وصيانة كوفي شوب البلدية، وإنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب العدوين، وإنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب بجوار ملعب الحقو، وإنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب ملعب الجوة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز صحي ترفيهي رياضي بمنتزه الدفرة، وإنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب نيد أبار.
ومن الفرص المعلنة أيضًا: إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم مع الخدمة في سوق فيفاء، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم مع الخدمة في الحوراء، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم منتزه قرضة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم النافورة شميلة، وإنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب ممشى الجوة، وتشغيل وصيانة بوفيه سوق فيفاء، وإنشاء وتشغيل وصيانة جهازي بيع ذاتي، وإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع سياحي شاليهات.
ودعت بلدية محافظة فيفاء الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشراء كراسة الشروط والمواصفات وتقديم عطاءاتهم إلكترونيًّا، من خلال تحميل تطبيق (فرص) على الأجهزة الذكية، أو الدخول على الموقع الإلكتروني https://Furas.momra.gov.sa؛ موضحة أن آخر موعد لشراء الكراسات وتقديم العطاءات هو 21/ 3/ 2023م.