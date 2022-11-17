سيئول.. انطلاق اجتماع ولي العهد مع رؤساء الشركات الكورية الجنوبية الكبرى

بدأ رؤساء الشركات الكبرى الكورية الجنوبية الرئيسية، اجتماعًا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سيئول بعد ظهر اليوم الخميس.
ووفق وكالة "يونهاب" الكورية يجري الاجتماع في فندق لوتيه في حي سوغونغ في سيئول حيث يقيم ولي العهد.
ويشارك في الاجتماع رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية، ومن بينهم رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات "لي جيه- يونغ"، ورئيس مجموعة إس كيه "تشوي تيه- وون"، ورئيس مجموعة هيونداي موتور "تشونغ وي- سون"، ورئيس مجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة "تشونغ كي- سون"، ونائب رئيس شركة هانهوا سولوشن "كيم دونغ- غوان"، ورئيس مجموعة دوسان "بارك جونغ- وون"، ورئيس مجموعة سي جيه "لي جيه- هيون"، ورئيس مجموعة دي إل "لي هيه- أوك".
وتتوقع الدوائر الاقتصادية أن يكون الاجتماع فرصةً لاستكشاف العديد من فرص التعاون بين البلدين؛ بما في ذلك مشروع مدينة "نيوم".