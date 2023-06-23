"الموارد البشرية" بمكة توقّع اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرات اجتماعية

ومثّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة في توقيع الاتفاقية مدير عام فرع منطقة مكة المكرّمة فهد بن رشيد بن رقوش، ومثّل جمعية نماء الأهلية المدير العام فيصل بن عبدالرحمن الحميد، كما مثّل مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع المشرف العام عبداللطيف بن عبدالله النقلي.