"هيئة العقار" تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في (78) حيًا بالمنطقة الشرقية

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار، عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (157.339) قطعة عقارية في (78) حيًا بالمنطقة الشرقية، منها (21) حيًا في محافظة حفر الباطن، و(17) حيًا في محافظة الجبيل الصناعية، و(17) حيًا بمحافظة الأحساء، و(11) حيًا بمحافظة بقيق، و(7) أحياء بمحافظة الخفجي، و(4) أحياء بمحافظة النعيرية، وحيًا وحيدًا بمحافظة القيصومة، ابتداءً من 12 أكتوبر 2025م، وحتى نهاية يوم 15 يناير 2026م.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بالمنطقة الشرقية تشمل الأحياء التالية في محافظة حفر الباطن: (حي الروضة، الباطن، فليج، الفيحاء، الصناعية، قرطبة، الورود، المنار، الشفاء، المروج، الفيصلية، الصفاء، النايفية، الواحة، السليمانية، المحمدية، الرابية، مخطط أرض المستودعات المعدل)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الجبيل الصناعية: (حي الدفي، الفصل، اللؤلؤ، ينبع، مردومة، المطرفية، الشاطئ، الفناتير، جزيرة الباطنة، مركز المدينة، السروج، الحويلات، الخليج، جلمودة، الرقة، البحر) والأحياء التالية في محافظة الأحساء: ( حي الرفعة الشمالية، الكوت، النعائل، العسيلة، الصالحية، المباركية، بلدة الطريبيل، بلدة الموازي، بلدة العقار، حي هجر السادس، حي هجر السابع، حي هجر الثامن، حي هجر التاسع، حي هجر العاشر، جزء من حي هجر الثاني عشر) ويبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة بقيق (حي دميغ الشمالية، تخطيط منطقة إضافية لبلدة عين دار القديمة، مخطط تخطيط هجرة الجوية)، فيما يكون التسجيل بالأحياء التالية في محافظة الخفجي:( حي الفيصلية، الورود، مخطط تخطيط الأرض الحكومية الواقعة شمال غرب المخطط رقم 8/62 تشليح)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة النعيرية: (حي الروابي، الخليج، الربيع، الروضة)، ويكون التسجيل بمحافظة القيصومة في: (حي المحمدية)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت" الهيئة العامة للعقار "أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة، ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار، وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.