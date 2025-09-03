"هيئة العقار" تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في (78) حيًا بالمنطقة الشرقية

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بالمنطقة الشرقية تشمل الأحياء التالية في محافظة حفر الباطن: (حي الروضة، الباطن، فليج، الفيحاء، الصناعية، قرطبة، الورود، المنار، الشفاء، المروج، الفيصلية، الصفاء، النايفية، الواحة، السليمانية، المحمدية، الرابية، مخطط أرض المستودعات المعدل)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الجبيل الصناعية: (حي الدفي، الفصل، اللؤلؤ، ينبع، مردومة، المطرفية، الشاطئ، الفناتير، جزيرة الباطنة، مركز المدينة، السروج، الحويلات، الخليج، جلمودة، الرقة، البحر) والأحياء التالية في محافظة الأحساء: ( حي الرفعة الشمالية، الكوت، النعائل، العسيلة، الصالحية، المباركية، بلدة الطريبيل، بلدة الموازي، بلدة العقار، حي هجر السادس، حي هجر السابع، حي هجر الثامن، حي هجر التاسع، حي هجر العاشر، جزء من حي هجر الثاني عشر) ويبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة بقيق (حي دميغ الشمالية، تخطيط منطقة إضافية لبلدة عين دار القديمة، مخطط تخطيط هجرة الجوية)، فيما يكون التسجيل بالأحياء التالية في محافظة الخفجي:( حي الفيصلية، الورود، مخطط تخطيط الأرض الحكومية الواقعة شمال غرب المخطط رقم 8/62 تشليح)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة النعيرية: (حي الروابي، الخليج، الربيع، الروضة)، ويكون التسجيل بمحافظة القيصومة في: (حي المحمدية)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.