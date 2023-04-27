محليات

عسير.. "حرس الحدود" يطيح بمخالف لأمن الحدود بحوزته "الحشيش "المخدّر

جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص
عسير.. "حرس الحدود" يطيح بمخالف لأمن الحدود بحوزته "الحشيش "المخدّر
واس
واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
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الحشيش المخدر

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