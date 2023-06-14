من الدفعة الرابعة.. تخريج 20 شركة ناشئة ضمن "مُسرّعة مسك"

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، تخريج 20 شركة تقنية ناشئة من الدفعة الرابعة من برنامج "مُسرّعة مسك" بالتعاون مع منصة الابتكار العالمية "Plug and Play" والتي تسعى من خلالها "مسك" لتمكين الشركات الناشئة في المملكة.
وجاء تخريج الدفعة الرابعة للمُسرّعة، خلال يوم عرض المشاريع المتأهلة للمرحلة الأخيرة من البرنامج، الذي أُقيم في "ملتقى المدينة" بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية بحي عرقة بالرياض.
وتُعد "مُسرّعة مسك" من أهم مسرعات الأعمال في المنطقة منذ انطلاقة البرنامج في 2019م، إذ مكّن البرنامج الذي يدعم الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأوليّة، ما يزيد على 130 شركة ناشئة؛ أسهمت بدورها في توفير أكثر من 2330 وظيفة، وتجاوز مجموع قيمتها السوقية حاجز الـ 1.2 مليار ريال سعودي حتى الآن.
وأسهم البرنامج بشكل مباشر في تحقيق أهداف مسار "مسك الريادة"، وهو المسار المختص بتمكين رواد الأعمال والذي يسعى لإحداث أثر اقتصادي من خلال إيجاد 10 آلاف وظيفة، وزيادة قيمة الشركات الناشئة الإجمالي إلى 6 مليارات ريال سعودي بحلول 2030م، من خلال دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات المشاركة في برامج مسار "مسك الريادة" من مؤسسة مسك.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، الدكتور بدر البدر، أن "مسك" تتميز بمنظومة حيوية، تستند إلى رؤية مؤسسها، مشيراً إلى السعي لفتح آفاق واسعة ومتنوعة للشباب، وأصحاب الشركات الناشئة؛ لاستثمار قدراتهم الكامنة، وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية التي تؤهلهم لقيادة مستقبل المملكة".
وذكر "البدر" أن "مسك" تسخّر جميع إمكاناتها لدعم الشباب وخلق الفرص لهم لتمكينهم وإشراكهم في معالجة التحديات المستقبلية، وذلك عبر مساراتها المتنوعة وجهاتها التابعة وبرامجها ومبادراتها المبتكرة ليصبح شبابنا قادة ملهمين يوجدون أفضل الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية".
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "Plug and Play" سعيد أميدي، إلى أن التزام وإنجازات هذه الشركات الناشئة مؤشر على المواهب الريادية النوعية في المملكة، مؤكداً أن التعاون مع مؤسسة "مسك" في دعم هذه الشركات الناشئة التقنية أساسي لنمو بيئة ريادة الأعمال في السعودية.
يشار إلى أن يوم تخريج الشركات التقنية الناشئة المشاركة في برنامج "مُسرّعة مسك" شهد حضور المستثمرين الذين اطلعوا على 20 عرضًا تقديميًا؛ لتبدأ بذلك الشركات التقنية الخطوة التالية من رحلتها الريادية الساعية لتحقيق النمو السريع، بعد تجاوزها مرحلة التدريب المكثف التي استمر لمدة 12 أسبوعًا.
جديرٌ بالذكر أن "مسرّعة مسك" استقبلت في دفعتها الرابعة أكثر من 1120 طلبًا، قُبل منها 16 شركة ناشئة سعودية، و4 شركات من منطقة الشرق الأوسط من كلٍ من الإمارات العربية المتحدة، والأردن والكويت. إلى ذلك أعلنت مؤسسة "مسك" عن فتح باب التقديم للمشاركة في الدفعة الخامسة من برنامج "مسرّعة مسك".
ويمكن للشركات الناشئة المؤهلة التقديم عبر موقع مكان مسك (https¡//hub.misk.org.sa/ar/programs/entrepreneurship/misk-accelerator/) قبل حلول الموعد النهائي في نهاية شهر يوليو 2023م.