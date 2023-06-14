من الدفعة الرابعة.. تخريج 20 شركة ناشئة ضمن "مُسرّعة مسك"

جديرٌ بالذكر أن "مسرّعة مسك" استقبلت في دفعتها الرابعة أكثر من 1120 طلبًا، قُبل منها 16 شركة ناشئة سعودية، و4 شركات من منطقة الشرق الأوسط من كلٍ من الإمارات العربية المتحدة، والأردن والكويت. إلى ذلك أعلنت مؤسسة "مسك" عن فتح باب التقديم للمشاركة في الدفعة الخامسة من برنامج "مسرّعة مسك".