مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينقذ حياة "خديجة" بوزن "500" غم ولدت بعيب خلقي نادر بعملية معقدة

وتابعت قائلة أن الفريق الذي ضم عدة تخصصات واجه تحديات جدية في التعامل مع هذه الحالة، أبرزها تمثل في الوزن الذي لا يتجاوز "500" جرام، وصعوبة تخدير طفله بهذا العمر والوزن، حيث قام الفريق بدراسة معمقة للحالة على ضوء نتائج الفحوصات، وخلص إلى خطة علاجية ارتكزت على التدخل الجراحي العاجل، للحيولة دون حدوث مضاعفات تزيد من تعقيدات الحالة ، وبالفعل تم اخضاعها لعملية جراحية دقيقة تم فيها استئصال الجزء المتضرر من الأمعاء، وطوله حوالي "15" سنتيمتراً، وإصلاح الفتق الخلقي في غشاء المساريق لمنع حدوث الفتق الداخلي مرة أخرى، واستمرت العملية لمدة ساعتين، ومضت وفقما رسم لها في الخطة العلاجية، وانتهت ولله الحمد بالنجاح التام، ونقلت الطفلة بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة، حيث بقيت قيد الرعاية الطبية الحثيثة لمدة "4" أشهر زاد خلالها وزها إلى أن بلغ "2" كجم، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.