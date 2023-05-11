الأربعاء المقبل.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ14 لطلاب جامعة شقراء

في لفتة أبوية كريمة وصورة من صور التلاحم بين الشعب والقيادة، يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء الأربعاء المقبل حفل تخريج طلاب جامعة شقراء "الدفعة 14".
واستبشر المواطنون بهذه الرعاية والاهتمام من رأس الهرم الإداري لمنطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وأكملت فرحتهم وأثلجت صدورهم، بمشاركته لهم ولأبنائهم فرحة التخرج، وانطلاقهم في أولى خطواتهم لسوق العمل وخدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم.
وأكّد الطلاب وأولياء الأمور أن لهذه الرعايات مدلولات كبيرة على اللحمة الوطنية والتواصل بين الراعي والرعية، وبشارة خير كبير للجميع.
وقالوا: هذه الرعاية جاءت لتجسّد خطى قادة هذه البلاد، ونهجهم القويم، فبعد الآباء جاء الأبناء ليؤكّدوا للمواطنين أن الأبناء على خطى الآباء في التواصل الدائم مع المواطنين والاهتمام بشؤونهم، والتأكيد على التلاحم المتين بين القادة والشعب، ورفع هذا الكيان الذي بقي صامداً على مر الزمان حاملاً راية العدل والسلام، ومستمداً دستوره من القرآن الكريم؛ فنعم الراية والدستور، ونعم الأجداد والآباء والأبناء.
وأضافوا: "هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يعيش عصر من الإنجازات تسابق الزمن وتسعى لتحقيق النجاحات في مجالات عدة".
وتابعوا: "يحق لنا أن نفتخر ونفاخر بقيادة جعلت المواطن محور الاهتمام وراهنت على علو همته وتحقيق أهدافه، كما جعلت الشباب الخريجين ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، وتنتظر منهم المساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية للوصول إلى المكانة التي يستحقها الوطن والمواطن".
يُذكر أن حفل الخريجين سيقام الأربعاء المقبل 27/ 10/ 1444هـ، الساعة 3 مساءً في بهو إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء.