الأربعاء المقبل.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ14 لطلاب جامعة شقراء

وقالوا: هذه الرعاية جاءت لتجسّد خطى قادة هذه البلاد، ونهجهم القويم، فبعد الآباء جاء الأبناء ليؤكّدوا للمواطنين أن الأبناء على خطى الآباء في التواصل الدائم مع المواطنين والاهتمام بشؤونهم، والتأكيد على التلاحم المتين بين القادة والشعب، ورفع هذا الكيان الذي بقي صامداً على مر الزمان حاملاً راية العدل والسلام، ومستمداً دستوره من القرآن الكريم؛ فنعم الراية والدستور، ونعم الأجداد والآباء والأبناء.