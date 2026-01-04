مهلة تصحيحية للمُلّاك لمدة ستة أشهر .. "البلديات" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "شهادة امتثال المباني"

وبيّنت أن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة عكست أثرًا إيجابيًا ملموسًا على مستوى الامتثال وتحسين المظهر العام للمباني، إذ بلغ عدد المباني المستهدفة إصدار شهادة امتثال لها 95,835 مبنى، محققة نسبة إنجاز بلغت 100% من المستهدف، فيما تجاوز عدد الطلبات المقدمة لإصدار الشهادة 102,708 طلبات، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 175 ألف زيارة رقابية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.