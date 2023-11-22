إطلاق غزلان جبلية في منطقة مشروع قمم السودة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس صالح العريني: "نخطو اليوم خطوةً مهمة في عملنا للوصول إلى تكوين مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش باكتفاءٍ ذاتي على أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، نظراً لدورها البيئي المهم في استعادة التنوّع البيولوجي، كما يُظهر إطلاقها في المناطق الطبيعية مدى التزامنا بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، ومواصلة العمل على تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة".