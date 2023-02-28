"ساعة حوار حول المادة 80 من نظام العمل" في اللقاء الشهري الـ25 للموارد البشرية.. غداً

ويتناول اللقاء خمسة محاور أساسية، حيث يلقي المحور الأول نظرة سريعة على نظام العمل، فيما يتناول المحور الثاني أحكام وتفسيرات المادة 80 من نظام العمل، بينما يستعرض المحور الثالث طريقة إنهاء العقد على المادة 80 من نظام العمل، أما المحور الرابع فيتناول حقوق العامل وصاحب العمل التي كفلتها لهما المادة 80 من نظام العمل، فيما يسلط المحور الخامس والأخير الضوء على نتائج الخطأ في اتباع الإجراءات التي نص عليها نظام العمل.