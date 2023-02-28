"ساعة حوار حول المادة 80 من نظام العمل" في اللقاء الشهري الـ25 للموارد البشرية.. غداً

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، يوم غدٍ الأربعاء 1مارس 2023، اللقاء الشهري الخامس والعشرين، تحت عنوان "ساعة حوار حول المادة ٨٠ من نظام العمل"، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية سوق العمل ومساهمته في التنمية الوطنية من خلال تطوير رأس المال البشري وإيجاد بيئة تشاركية تؤصل لأفضل المعايير والممارسات المهنية.
وسيكون الدكتور محمد كمال عبدالخالق الحسون، مستشار قانوني متخصص بالنظام العمالي والتجاري، ضيفاً على اللقاء الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء افتراضياً عبر تطبيق "زوم"، ضمن النشاط الثقافي والتوعوي للجمعية.
ويتناول اللقاء خمسة محاور أساسية، حيث يلقي المحور الأول نظرة سريعة على نظام العمل، فيما يتناول المحور الثاني أحكام وتفسيرات المادة 80 من نظام العمل، بينما يستعرض المحور الثالث طريقة إنهاء العقد على المادة 80 من نظام العمل، أما المحور الرابع فيتناول حقوق العامل وصاحب العمل التي كفلتها لهما المادة 80 من نظام العمل، فيما يسلط المحور الخامس والأخير الضوء على نتائج الخطأ في اتباع الإجراءات التي نص عليها نظام العمل.