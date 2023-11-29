محمد العجلان: تتويج المملكة باستضافة "إكسبو الرياض 2030" تقدير دولي كبير واستحقاق مهم

وأكد نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه" رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني، أن العالم سيشهد نسخة ناجحة وغير مسبوقة لإكسبو في 2030، وقال "كيف لا يكون ذلك، والمملكة في 2030 ستكمل رحلة تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ هذه الرؤية الوطنية الطموحة والملهمة، والتي باتت مرتكزاً قوياً لتنويع الاقتصاد، وخلق الكثير من فرص الاستثمار، هذا بالإضافة إلى دعم الإبداع والابتكار والمشاريع النوعية والفريدة".